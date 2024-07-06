Dünya Atletizm Federasyonu tarafından yapılan olimpik sıralama neticesinde, milli sporcu Eda Tuğsuz, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Tuğsuz, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek atletler arasında yerini aldı.

Diğer olimpiyat katılımcıları

Eda Tuğsuz’un yanı sıra, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda Paris 2024’e katılma hakkı kazandı. Ayrıca, Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel ve maraton yürüyüş karışık takımda da kota sahibi oldular. Türkiye Atletizm Federasyonu, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ve Mazlum Demir'in de Paris 2024’e katılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atlet Eda Tuğsuz'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Atletizm Federasyonu'nun yaptığı olimpik sıralamaya göre cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanan milli atletimiz Eda Tuğsuz’u kutluyorum. Böylelikle atletizmde ülkemizi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükselmiş oldu. Milli sporcumuz Eda’nın elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür ediyorum. Eda Tuğsuz’a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."

Türkiye'nin olimpiyat kadrosu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek atletizm kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Eda Tuğsuz (Cirit Atma)

Özkan Baltacı

Buse Savaşkan

Kayhan Özer

Alperen Acet

Necati Er

Emel Dereli

Meryem Bekmez (20 km Yürüyüş, Maraton Yürüyüş Karışık Takım)

Salih Korkmaz (20 km Yürüyüş, Maraton Yürüyüş Karışık Takım)

Ayşe Tekdal (Maraton Yürüyüş Karışık Takım)

Mazlum Demir (Maraton Yürüyüş Karışık Takım)

Türkiye, atletizmde 16 sporcusuyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.