Milli atlet Tuğba Danışmaz, başarılı performansıyla Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çekti. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen şampiyonada üç adım atlamada Türkiye rekorunu kırarak gümüş madalya kazanan Danışmaz, spor kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Türkiye Rekoru ve Gümüş Madalya

İlk hakkında 14,29 metrelik atlayışıyla mücadeleye başlayan Tuğba Danışmaz, ikinci hakkında 14,57 metrelik muhteşem bir performans sergileyerek Türkiye rekorunu kırdı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarısıyla Danışmaz, ülkesini gururlandırdı ve Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Paris 2024 Olimpiyatları Bileti

Tuğba Danışmaz'ın Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki başarısı, ona Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı da kazandırdı. Danışmaz, üstün performansıyla Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme şansını elde etti.

Türk Atletizminde Tarihi Başarı

Tuğba Danışmaz'ın Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya, Türk atletizm tarihinde önemli bir yer tutacak. Üç adım atlamada elde ettiği bu başarıyla Türkiye rekorunu kıran Danışmaz, ülkesinin adını bir kez daha uluslararası arenada duyurdu.