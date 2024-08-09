Paris 2024 Olimpiyatları'nda talihsiz bir şekilde sakatlanarak, repesaj yarışına çıkamayan ve turnuvaya veda eden Küba asıllı milli atlet Yasmani Copello Escobar, TRT Spor Yıldız'a verdiği röportajda milli formaya veda ettiğini açıkladı.

Son 10 senedir birçok madalya kazanan, Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyat üçüncülüğü gibi başarıları bulunan 37 yaşındaki milli atlet, "Kendi ülkem bana sırtını dönerken Türkiye bana kucak açtı. Her şey için minnettarım" açıklamasında bulundu.

🗣️ "Kendi ülkem sırtını döndüğünde, bana Türkiye kucak açtı. Her şey için teşekkürler."



🔟 yıldır ülkemize sayısız başarı kazandıran Yasmani Copello, emeklilik kararını böyle duyurdu.



🇹🇷 Milli formaya veda eden Yasmani ve eşi Elif Copello, @trtspor'a konuştu. pic.twitter.com/gNKMo4cWZK — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024

Escobar, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırdı. Yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çekti. Sporcu, Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası'nda 48.89 koşarak derecesini geliştirdi. Yarı finalde bu kez 48.46'yla yeniden rekor kırdı.

Escobar Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya kazandı. Türkiye'nin 2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde yer alan sporcu, Rio'ya son Avrupa şampiyonu olarak gitti. Eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61'le geçen Copello, finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Copello Türkiye rekorlarına imza atmaya daha sonraki dönemde de devam etti. Son şampiyon unvanıyla gittiği 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 47.81 koşan sporcu, rekor derecesiyle bu kez gümüş madalyanın sahibi oldu.

2021'de yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda 400 metre engelli finalinde yarışan Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda ise 400 metre elemelerinde 50.72'lik derecesiyle 8. oldu. Repesaj hakkı bulunmasına rağmen sakatlığından dolayı yarışamadı ve turnuvadan elendi.

Milli atletin en çok özlediği yemek kuru fasulye ve pilav. Olimpiyatlardaki sıkı diyetten dolayı yiyemediğini anlatan Copello, eşinin annesinin Paris'e gitmeden önce yaptığı kuru fasulye-pilavdan az da olsa tadabildiğini anlattı.

Yasmani Copello, 400 metre engelli yarışında Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren ilk atlet olarak Türk spor tarihine adını yazdırmayı başardı. 37 yaşındaki sporcunun başarıları arasında Olimpiyat üçüncülüğü, Dünya ikinciliği ve Avrupa birinciliği bulunmakta.