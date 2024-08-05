Stade de France'da gerçekleşen finalde, 5.50, 5.70, 5.80 ve son olarak 5.85'lik atlamaları tek seferde geçerek müthiş bir performans sergileyen Ersu Şaşma, ülkemizi gururlandırdı. Bu sonuç, Şaşma'nın uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da finale kalan ilk Türk sırıkla atlamacı olan Şaşma, Paris'teki başarısıyla kendini bir kez daha kanıtladı. Milli atletimizin bu başarısı, Türkiye'nin spor tarihinde önemli bir yer tutacak.

Tebrikler Ersu Şaşma, ülkemizi gururlandırdığınız için teşekkür ederiz!