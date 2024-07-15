Turgay KILIÇ

İzmir, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından her yıl Milli Birlik Günü’nü coşkuyla kutluyor.

Bu yıl da Konak Atatürk Meydanı’nda binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayraklarıyla bir araya gelerek zaferi ve milli birliği kutlama fırsatı buldu.

Anma ve Zafer Kutlaması’na İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, siyasi parti yetkilileri, üniversite rektörleri ve askeri erkan da katıldı. Törende, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, milli şuurla dolu bir atmosferde devam etti.