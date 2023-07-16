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Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bir haftada üst üste iki madalya ile ülkemize dönüyoruz. Türk bisikletini Avrupa Pist Şampiyonası’nda yeniden kürsüye çıkarmak hepimize umut verdi" ifadelerini kullandı.

Ramazan Yılmaz, organizasyonun ilk gününde Genç Erkekler – Scratch finalinde Avrupa ikincisi olma başarısı göstermişti. Türk bisiklet tarihinin Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’ndaki üçüncü madalyasını kazanan 18 yaşındaki genç sporcu, gelecek adına umut verdi.

M Junior Points Race disiplininde 25 km (100 tur) mesafede düzenlenen yarışta Ramazan Yılmaz , İtalyan bisikletçi David Juan Sierra ve Polonyalı bisikletçi Patryk Goszczurny'nin ardından yarışı üçüncü sırada tamamladı.