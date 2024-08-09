Roland-Garros’ta TSİ 22.47’de başlayacak maç TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Tokyo 2020’de ikinci olarak gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, bu kez şampiyon olacağına yürekten inandığını belirterek, “Burada istediğimiz tek şey Tokyo’dan sonra tekrar final oynamaktı.

Altın madalyayı alıp eve döneceğim

Bundan 8 ay önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bize yarı final ve finalin Roland-Garros’ta olduğunu söyleyince, Nazım Yiğit hocaya ben, ‘Orada dövüşmeden dönmem’ demiştim. Çok şükür Roland-Garros’ta yarı final oynadım, inşallah finalde altın madalyayı alarak eve döneceğim” dedi.