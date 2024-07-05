KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandıktan sonra yenilgi yüzü görmeyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda bu kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Kariyerinde çok sayıda madalya bulunan Buse Naz, Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanarak adını kadın boks tarihine yazdırdı.

Daha sonra katıldığı bir dünya ve iki Avrupa şampiyonasında zirveye çıkan milli boksör, 2023'te Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Oyunları'nda da altın madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları için kota almayı başardı.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli boksör, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyatları'ndan bu kez altın madalyayla dönmek istiyor.





- "Tokyo'dan Paris'e namağlup ilerliyoruz"

Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine, Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra yoğun bir dönemin başladığını söyledi.

Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak için çalıştığını belirten Buse Naz, "Şu anda sadece Paris'e hazırlanıyoruz. Bizim için yoğun süreçti. Tokyo'dan Paris'e namağlup ilerliyoruz. Bu, gerçekten ciddi bir iş. Biraz fazla sorumluluk, fazla özveri gerektiren bir dönemdi. Bence ekip olarak bunun altından kalkmayı başardık. Tek hedefimiz Paris'te final oynayıp, şampiyon olmak. Şampiyon olamasak da bu bir başarısızlık değil. Çok büyük bir başarı elde edeceğiz fakat gümüşten sonra sadece altın madalya istiyoruz." diye konuştu.

Olimpiyatlara fazla zaman kalmadığına dikkati çeken Buse Naz, hazırlıkları büyük ölçüde tamamladıklarını vurguladı.





- Hedef 5 sıklette de madalya almak

Olimpiyatlara gitmek için sabırsızlandıklarını dile getiren Buse Naz, şöyle devam etti:

"Aslında artık hepimiz yapacağımızı yaptık. Son düzlükteyiz. Performansımızı koruyarak, üstüne belki bir şeyler ekleyerek Paris'e gideceğiz. Bu yola çıkarken, başladığımız dönemde işlerin buraya geleceğini hiçbirimiz kestiremiyorduk. Tokyo'dan sonraki süreçte hayal ettiğimden daha fazlasını yaşıyorum. Bu süreci yönetebilmek de bizim için zordu. Arka planda takip ediliyoruz ve çok fazla insana örnek oluyoruz. Gerçekten bu kadarını düşünmüyorduk, hayal etmiyorduk."

Buse Naz Çakıroğlu, bokstaki 6 sıkletin 5'inde olimpiyat kotası aldıklarının altını çizerek, "Esra (Yıldız Kahraman), Busenaz (Sürmeneli) ve ben Tokyo'ya da ilk giden kadınlardık. Şu an yanımıza iki arkadaşımız daha eklendi. Onlar da çok ciddi madalya potansiyeli olan sporcular. 5'te 5 madalya alabiliriz. Hepimiz madalya alsak kimse şaşırmaz, o durumdayız. Türk boksu için de kadın boksu için de potansiyel madalya adayıyız. Çok güzel sonuçlarla döndüğümüzde bunu kanıtlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



