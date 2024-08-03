Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finaldeki rakibi ise Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja oldu. 2020 olimpiyatlarında gümüş madalya alan milli boksör, rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

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Bronz madalyayı garantileyen Çakıroğlu'nun finale yükselme maçı 6 Ağustos Salı akşamı yapılacak.

Editör: Engin Keskin