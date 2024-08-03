Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Çeyrek finaldeki rakibi ise Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja oldu. 2020 olimpiyatlarında gümüş madalya alan milli boksör, rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
Bronz madalyayı garantileyen Çakıroğlu'nun finale yükselme maçı 6 Ağustos Salı akşamı yapılacak.
🇹🇷BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNALDE!🇹🇷— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2024
🥊Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo çeyrek finalinde Pihla Kaivo-oja🇫🇮'yı mağlup edip yarı finale yükseldi.
🥉Madalyayı garantiledik!
👏Tebrikler Buse Naz! Sonu olimpiyat altını olsun!🥇 pic.twitter.com/lw5bMnsG8N