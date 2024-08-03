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Çeyrek finaldeki rakibi ise Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja oldu. 2020 olimpiyatlarında gümüş madalya alan milli boksör, rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

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