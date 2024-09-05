Trafikte yol verme kavgası

Trabzon'da trafikte yaşanan olayda, kamyonet sürücüsü Sedat Karatay, yol verme tartışması nedeniyle milli sporcu Busenaz Sürmeneli'nin aracını sollamak istedi.

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Şiddet ve hakaret

Karatay, tartışma sırasında Sürmeneli'nin aracının önüne geçerek durdu. İddiaya göre, inip Sürmeneli'ye tokat attı ve küfretti. Olay sonrası Karatay, bölgeden kaçtı.

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Şüpheli kısa sürede yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Karatay'ı kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin birçok suç kaydının olduğu tespit edildi.

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Cezasız kalmadı

Gözaltında sorgulanan Karatay, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

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Editör: Sezin Türkyılmaz