Trafikte yol verme kavgası
Trabzon'da trafikte yaşanan olayda, kamyonet sürücüsü Sedat Karatay, yol verme tartışması nedeniyle milli sporcu Busenaz Sürmeneli'nin aracını sollamak istedi.
Şiddet ve hakaret
Karatay, tartışma sırasında Sürmeneli'nin aracının önüne geçerek durdu. İddiaya göre, inip Sürmeneli'ye tokat attı ve küfretti. Olay sonrası Karatay, bölgeden kaçtı.
Şüpheli kısa sürede yakalandı
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Karatay'ı kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin birçok suç kaydının olduğu tespit edildi.
Cezasız kalmadı
Gözaltında sorgulanan Karatay, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.
Editör: Sezin Türkyılmaz