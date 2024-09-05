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Gözaltında sorgulanan Karatay, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Karatay'ı kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin birçok suç kaydının olduğu tespit edildi.

Karatay, tartışma sırasında Sürmeneli'nin aracının önüne geçerek durdu. İddiaya göre, inip Sürmeneli'ye tokat attı ve küfretti. Olay sonrası Karatay, bölgeden kaçtı.

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