Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmesi beklenen milli boksör Tuğrulhan Erdemir, doping cezası nedeniyle yarışmalardan men edildi. Avrupa Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Erdemir, CAS'ta devam eden davasını kaybetmesinin ardından Paris'te kuraya giremedi.

Yasaklı madde kullanılmış

Tuğrulhan Erdemir'den 17 Şubat 2024'te gerçekleştirilen bir yarışmada alınan numune, yasaklı madde "hidroklorotiyazid" için Atipik bulgu içeriyordu. Hidroklorotiyazid, 2024 WADA Yasaklılar listesinde diüretik ve maskeleme maddesi olarak yasaklanmıştı. Soruşturmanın sonunda, numunenin farmasötik bir üründen kaynaklanan kasıtsız kontaminasyon olduğuna dair bir kanıt bulunmadı.

Dava CAS'a taşındı

Uluslararası Test Ajansı (ITA), Tuğrulhan Erdemir'e geçici men cezası uyguladı ve dava, CAS ADD'ye taşındı. CAS ADD, 24 Temmuz 2024 tarihinde, Erdemir'in geçici men cezasını onaylayan ve sürdüren bir karar verdi. Bu karar doğrultusunda, milli boksörün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışmasına izin verilmedi.

Federasyon'dan açıklama bekleniyor

Bu gelişmelerin ardından, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Erdemir'in doping cezası, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşındaki ilk kaybı olarak kayıtlara geçti.