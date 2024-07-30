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Kahraman'ın etkili performansı, boks severler tarafından büyük takdir topladı. İlk turdaki bu zafer, Esra'nın 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile yapacağı zorlu karşılaşma öncesinde moral bulmasını sağladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında başarılar devam ediyor. Milli sporcu Esra Yıldız Kahraman , North Paris Arena'da gerçekleştirilen kadınlar 57 kilo ilk tur maçında Malili rakibi Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

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