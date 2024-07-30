İlk Turda Rakibini 5-0 Mağlup Etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında başarılar devam ediyor. Milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, North Paris Arena'da gerçekleştirilen kadınlar 57 kilo ilk tur maçında Malili rakibi Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Büyük takdir topladı
Kahraman'ın etkili performansı, boks severler tarafından büyük takdir topladı. İlk turdaki bu zafer, Esra'nın 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile yapacağı zorlu karşılaşma öncesinde moral bulmasını sağladı.
Editör: Hakan Baş