Paris Yaz Olimpiyatları’nda boks karşılaşmalarında heyecan dorukta. 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, son 16 turunda Avustralyalı rakibi Tiana Echegarag’ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Başarılı sporcumuz, son 32 turunda ise Büyük Britanyalı boksör Charley Davison’ı mağlup etmeyi başarmıştı. Hatice Akbaş’ın çeyrek finalde ringe çıkacağı tarih ve saat belli oldu.

Çeyrek final tarihi ve saati belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatları’nda çeyrek final için ringe çıkmaya hazırlanıyor. Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgisi olan Hatice Akbaş, boks, kick boks ve muay thai gibi farklı dövüş sporlarında Türkiye şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğu ve waikuru branşında Balkan Şampiyonluğu gibi önemli başarıları da bulunuyor. Hatice Akbaş, Paris Yaz Olimpiyatları’nda ise madalya hedefliyor.

Hatice Akbaş’ın Olimpiyat Maçı ne zaman?

Hatice Akbaş, Paris Yaz Olimpiyatları’nda son 16 turunda Avustralyalı rakibini mağlup ederek 54 kiloda çeyrek finale kaldı. Hatice Akbaş’ın çeyrek final mücadelesi 1 Ağustos Perşembe günü saat 18.22’de başlayacak. Milli boksörün rakibi ise Moğol Enkhjargal Munguntsetseg olacak. Bu heyecan dolu müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hatice Akbaş kimdir?

Hatice Akbaş, dövüş sporlarına küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan ve bu alanda birçok başarıya imza atan bir sporcudur. Boks, kick boks ve muay thai gibi dövüş sporlarında çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonlukları bulunmaktadır. Ayrıca 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğu ve waikuru branşında Balkan Şampiyonluğu kazanmıştır. Hatice Akbaş, Paris Yaz Olimpiyatları’nda madalya kazanmayı hedeflemektedir.