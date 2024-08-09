Milli boksör Hatice Akbaş, Paris'te Çinli Yuan Chang'le 23.51'de altın madalya maçına çıktı.

Mili boksör Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çinli rakibi Yuan Chang'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalyası beşe yükseldi.

Türkiye oyunlarda iki gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

Hatice Akbaş

24 Haziran 2001’de Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğan Hatice Akbaş, babası Kerem Akbaş’ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında kick-boks ve muay thai branşlarıyla spora başladı.

Dört yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katılan Akbaş, 2014’te boksa geçti.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüyor.

Başarıları

Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda finale yükseldi. Milli boksörün diğer madalyaları şöyle:

2023 Avrupa Oyunları 54 kg Bronz Madalya

2022 Akdeniz Oyunları 54 kg Altın Madalya

2022 Dünya Şampiyonası 54 kg Altın Madalya