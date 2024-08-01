Paris Yaz Olimpiyatları’nda boks karşılaşmalarında heyecan dorukta. 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, son 16 turunda Avustralyalı rakibi Tiana Echegarag’ı mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Başarılı sporcumuz, çeyrek finalde de Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg’i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Hatice Akbaş çeyrek finalde zaferle ayrıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatları’nda çeyrek final için ringe çıkmıştı. Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgisi olan Hatice Akbaş, boks, kick boks ve muay thai gibi farklı dövüş sporlarında Türkiye şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğu ve waikuru branşında Balkan Şampiyonluğu gibi önemli başarıları da bulunan Akbaş, Paris Olimpiyatları’nda madalya hedefliyor. Çeyrek final mücadelesinde rakibini mağlup eden Hatice Akbaş, bu hedef doğrultusunda bir adım daha ilerledi.

Hatice Akbaş’ın yarı final mücadelesi için ringe çıkacağı tarih ve saat yakında açıklanacak.

"Başarılarımın arkasında babam vardı"

Hatice Akbaş, "Başarılarımın arkasında hep babam vardı. Bütün babalar kızlarının arkasında olsun. Babama ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.