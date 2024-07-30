Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan son 16 tur maçında, Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 mağlup eden Akbaş, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 54 kilo son 16 tur maçında, Avustralyalı rakibi Tiana Echegaray'ı üstün bir performans sergileyerek 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Akbaş'ın bir sonraki rakibi daha sonra belirlenecek.

Paris'teki North Paris Arena'da gerçekleştirilen maçta, Hatice Akbaş'ın üstün performansı dikkat çekti. Rakibi karşısında etkili bir boks sergileyen Akbaş, hakemlerin oy birliğiyle aldığı kararla 5-0 galip geldi. Maç boyunca rakibine üstünlük sağlayan Akbaş, Türkiye'yi Olimpiyatlar'da başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Maçı yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabaka sonunda Hatice Akbaş ve milli takım antrenörlerini tebrik etti. Bakan Bak, "Hatice'nin başarısı hepimizi gururlandırdı. Kendisini ve tüm ekibi yürekten kutluyorum" dedi.

Önümüzdeki maçlar

Çeyrek finale yükselen Hatice Akbaş'ın bir sonraki maçındaki rakibi, ilerleyen günlerde yapılacak karşılaşmalar sonrasında belli olacak. Akbaş, Türkiye'yi Olimpiyatlar'da temsil etmeye devam ederek, madalya yolunda emin adımlarla ilerliyor.