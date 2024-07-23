İstanbul Havaalanı'nda düzenlenen törenle, milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Paris'teki mücadeleleri öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"100 yıl sonra tekrar Paris'teyiz"

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, büyük bir heyecanla Paris'e doğru yola çıkacaklarını belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır bu anı bekliyorduk. Artık zamanı geldi çattı, gidiyoruz. Umarım sonu çok güzel olacak. 100. yılda, 100. yıl takımı olarak 100 yıl sonra tekrar Paris'teyiz. Bence bize şans getirecek. Umarım da sonu güzel olur. Her branşta yetenekli altın madalya alabilecek birçok takım arkadaşımız var. Bence bu sene tüm Türkiye olarak tarih yazacağız" dedi.

"Vatandaşlarımız dualarını eksik etmesinler"

Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettikleri başarıyı Paris'te de tekrarlamak istediklerini belirten Busenaz Sürmeneli, "Tokyo'nun devamında da burada inşallah güzel sonuçlarla ülkemize dönmek istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıp, ringde dövüşüp, geri kalan da halkın duaları ile güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyoruz. Tüm Türkiye olarak hazırız. O yüzden bizden dualarını eksik etmesinler" şeklinde konuştu.