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Erkekler paralel barda Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti.

Kulalı genç yetenek Antalya'daki drag yarışında birinci oldu

Kulalı genç yetenek Antalya'daki drag yarışında birinci oldu

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli cimnastik çimiz Ferhat Arıcan , paralel bar finalinde 15.100 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu.

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