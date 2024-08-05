Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde 15.100 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu.
🇹🇷Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan'ın performansını izliyoruz.👀— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2024
✅Sporcumuz 15.100 puan kazandı. pic.twitter.com/pu3cjaqlWd
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti.
Erkekler paralel barda Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ