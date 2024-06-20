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Yavaş, maçın ardından parka akın eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Altınpark ve Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkına kurulan dev ekranlarda milli maç keyfini yaşayan vatandaşlar etkinlik için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’na kurulan dev ekranda maç heyecanını Başkentlilerle yaşadı.

90 yıllık icra yoluyla çocuk teslimi tarih oldu

90 yıllık icra yoluyla çocuk teslimi tarih oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubunun ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımının maçını parklara kurduğu dev ekranlarla yayınladı.ANKARA (İGFA) - Maçı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’na kurulan dev ekranda izleyen Yavaş, galibiyetin coşkusunu Başkentlilerle yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan A Milli Futbol Takımının ilk maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark’a kurduğu dev ekranlardan yayınladı.

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