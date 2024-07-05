Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Nina Guga ile bir araya geldi. Yelkenci, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türk eğitim kurumlarına da ziyarette bulundu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Nina Guga ile Arnavutluk'ta bir araya geldi.

Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığında gerçekleştirilen ikili görüşmede Türkiye ve Arnavutluk arasında eğitim alanında yapılan iş birliği konuları ele alındı.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki tarihî ve kültürel bağlara değinen Yelkenci, Arnavut eğitim sisteminde Türkçenin, Arnavut dilinin de Türk eğitim sisteminde seçmeli ders olarak okutulmasının öğrenciler arasında kültür, dil ve tarih bağlarının gelişmesine önemli hizmetler sunduğunu ifade etti.

Arnavutluk'taki Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tiran Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet törenine Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz katılım sağladı.

Arnavutluk Cumhuriyeti ülke protokolünün de yer aldığı törende açılış konuşması yapan Yelkenci, mezun öğrencileri tebrik etti.

Arnavutluk ziyareti kapsamında Yelkenci ve Korkmaz, Türkiye Maarif Vakfı anaokulu, ilkokul ve ortaokulunu, TİKA Tiran Program Koordinasyon Ofisi ve Tiran Yunus Emre Enstitüsü Ofisini de ziyaret etti.