ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim alanındaki işbirliği konularını görüşmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'taki görüşmede Tekin, göreve geldikten sonra ilk ağırladıkları heyetin KKTC'li olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak KKTC ile "iki devlet tek millet" anlayışını sözde değil, özde hayata geçirmek istediklerini ve hükümetler arası ilişkilerin yanı sıra toplumlar arası ilişkilere de büyük önem verdiklerini ifade eden Tekin, "Bizim görevimiz aslında bir millet vasfının devam etmesini sağlamak. Bu konuda da bizim üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız." diye konuştu.

İki ülke arasında daha önce başlayan ve devam eden çalışmalar olduğunu anımsatan Tekin, KKTC'yle her konuda işbirliği yapmaya açık olduklarını vurguladı.

- İki ülke işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yeni görevinden dolayı Bakan Tekin'e hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra iki ülke arasında yıllardır süren güzel ve verimli bir işbirliğinin devam ettiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ana vatanımızın fedakarlığını ve buradaki kadroların özveriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve bilgilerin güncellenerek geleceğe doğru yürütülmesi anlamında her zaman birlikteliğimiz çok güçlü olmuştur. Bu manada da geçmişte olduğu gibi 'iki devlet tek millet' anlayışıyla hizmet eden Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza ve tüm bürokratlarımıza teşekkürü bir borç bilirim."

Türkiye ile KKTC arasında kesintisiz olarak devam eden birçok proje olduğunu belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasında eğitim işbirliği konularının daha da güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Heyetler arası görüşmede ise Türkiye ile KKTC arasında devam eden eğitim işbirliğinin güçlendirilmesi ile yeni işbirliği konuları ele alındı.

Toplantıya Bakan yardımcıları Celile Eren Ökten ve Nazif Yılmaz, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ile KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Milli Eğitim Müsteşarı Aykut Şirket ve diğer ilgililer katıldı.