Başkent Öğretmenevinde düzenlenen Muharrem Ayı "On İki İmam Orucu" İftar Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Programda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı. Tekin, Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişinden geleneklerle bugünlere taşınan birlikteliğin önemine vurgu yaparak, "Bugün bizleri bir araya getiren bu iftar programı, millet olma bilincimiz için kritik bir adım" dedi.

Muharrem Ayı'nın manevi atmosferinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren bu tür etkinliklerin önemine değindi. Tekin, Türkiye'nin tarihi ve kültürel dokusundan süzülerek gelen birliktelik duygusunun, toplumsal yapının güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. "Oruç ibadetinin, farklı dinlerde ortak bir değer olduğunu ve bu değerin toplumsal dayanışma üzerinde olumlu etkiler yarattığını gözlemliyoruz" diyen Tekin, Alevi-Bektaşi geleneğindeki özel oruçlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Tekin'in vurguladığı gibi, Türkiye'nin çeşitliliğini zenginlik olarak görmek ve bu zenginliği birleştirici bir güç olarak kullanmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Özellikle yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğini belirten Tekin, "Birlik ve beraberliğimizi daim kılmak için eğitimde de bu değerlere odaklanıyoruz. Samimiyetle birbirimizi anlamaya ve saygıyla kucaklamaya devam ederek, hep birlikte millet olma bilincimizi pekiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Tekin'in açıklamaları, toplumun farklı kesimlerinin bir arada olduğu bu tür programların, birlikte yaşama kültürünü ve ortak değerleri güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ortaya koydu. Türkiye'nin tarih boyunca zorlukları aşarken birlik içinde olma geleneğinin, gelecek nesillere de aktarılmasının gerekliliği üzerinde duran Tekin, "Kıvançta, kederde ve tasada birlik millet olmanın en sade tanımıdır. Bu birliktelik duygusunu korumak, millet olma bilincimizi güçlendirmek için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız" ifadelerini kullandı.

1. İftar Programının Anlamı ve Katılımcılar

2. Türkiye'nin Kültürel Zenginliği ve Birlikte Yaşama Kültürü

3. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Toplumsal Dayanışma

4. Alevi-Bektaşi Geleneğinde Özel Oruçlar

5. Gelecek Nesillere Aktarılan Değerler