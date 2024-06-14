Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gebze'deki bir lisede yaşanan kıyafet tartışması ve devamsızlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, olayın okul müdürü tarafından yönetilen kapasite sorunu nedeniyle başladığını belirtti ve ilçe milli eğitim müdürünün hızlı müdahalesiyle sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Törende kontenjan sorunu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gebze'deki mezuniyet töreniyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, olayın tüm detaylarıyla incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, ülke genelinde 76 bin okulları bulunduğunu belirtti ve bu tür olayların kendisini üzdüğünü dile getirdi. Medyada olayların spekülasyonlara açık bir şekilde verildiğini ifade eden Tekin, başlangıç noktasının okul müdürünün öğrencilere verdiği kontenjan olduğunu söyledi. Belirli bir kapasiteye göre düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin fazla katılımıyla yaşanan bu olayın istenmediğini ve ilçe milli eğitim müdürünün hızlı müdahalesiyle sorunun çözüldüğünü belirtti.

Başkan'dan devamsızlık açıklaması

Ayrıca, devamsızlık konusunda ise Bakan Tekin, öğrencilerin sınav sürecinde okul dışı kurslardan ziyade okulda eğitim almalarının teşvik edildiğini ve bu süreçte herhangi bir affın düşünülmediğini açıkladı. Öğrencilerin eğitimlerini düzenli olarak sürdürmelerinin önemine vurgu yaparak, ÖSYM ile işbirliği içinde sınav sürecinin yönetildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci ve velilerin sınav sürecinde sıkıntı yaşamamaları için yapılan çalışmaların devam edeceğini ve eğitimdeki kalitenin artırılması için çabaladıklarını ifade etti.