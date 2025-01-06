Halk TV'nin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) gençlik teşkilatını oluşturan Ülkü Ocakları, önemli bir protokole imza atarak Türkiye genelinde eğitim faaliyetlerine katılacak. MEB’in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan bu protokol, ülke çapındaki eğitim alanlarını genişletiyor.

Siyasi bağlantılı eğitim kuruluşu MEB bünyesinde eğitim verecek

Ülkü Ocakları, MHP’nin gençlik teşkilatlarını oluşturmasıyla tanınan ve yöneticilerinin tamamen MHP’li olan bir eğitim ve kültür vakfıdır. Bu protokol sayesinde, Ülkü Ocakları, MEB’e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kurslarda eğitim verecek. Bu kurslar, özellikle meslek edinme fırsatı bulamayan, yaşı ve ekonomik durumu nedeniyle eğitim alamayan bireyler için önemli bir destek sağlayacak. Ülkü Ocakları, MEB’in sunduğu bu eğitimlere katkı sağlayarak, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın eğitim faaliyetlerine katılacak.

Protokolün içeriği ve eğitim alanları

31 Aralık 2024 tarihinde imzalanan protokolle, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından mesleki eğitim ve çeşitli teknik kurslar verilecek. Bu kurslar, Türkiye genelinde eğitim alanında yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Ancak, protokolün siyasal etkileri konusunda bazı kesimler arasında tartışmalar başlatmış durumda. MEB, bir yandan eğitim faaliyetlerine siyasi bağlantısı olan bir kurumla işbirliği yapmanın, eğitimin bağımsızlığına zarar verebileceğini savunuyor.

Bursa'dan başladı, diğer illere de yayılacak

Protokolün ardından Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ülkü Ocakları ile işbirliğine girildiğini duyurdu ve ilgili yazı, diğer illere de gönderilmeye başlandı. Bu işbirliği, önümüzdeki yıllarda daha geniş bir kapsamda uygulamaya girecek ve yerel yönetimler aracılığıyla eğitim programları yaygınlaştırılacak.

Eğitimde siyasi gölgeler: MEB’in kararı tartışılıyor

MEB’in, siyasetten bağımsız olması gereken yapısında Ülkü Ocakları gibi siyasi bağlantıları olan bir teşkilatla eğitim faaliyetlerine girmesi, eğitim camiasında tartışma yaratmış durumda. Bazı uzmanlar, bu tür işbirliklerinin eğitimde tarafsızlığı zedeleyeceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Buna karşın, Ülkü Ocakları, bu protokolle eğitimde etkin rol alarak, gençlerin meslek edinmesini sağlamayı hedefliyor.

Bursa'da gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlemesi amacıyla hazırlanan Protokolün 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanan yürürlüğe girdiğine ilişkin ilgili yazı örneği ve eki ilişikte gönderilmiştir"

Altı sayfalık protokolü de Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü imzaladı.