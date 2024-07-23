Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sahip olacağı milli elektrikli hızlı trenin tasarım sürecinin final aşamasında olduğunu ve 2025 yılında hizmete gireceğini duyurdu. Bu önemli gelişme, ülkenin raylı sistemlerdeki yerli üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin milli elektrikli hızlı treninin tasarım sürecinin son aşamaya geldiğini ve 2025 yılında kullanıma sunulacağını açıkladı. Yeni tren seti, saatte 225 kilometre hıza uygun olarak tasarlanacak ve 8 araçtan oluşacak.

Bu milli tren seti, uluslararası standartlara uygun olarak geliştiriliyor ve 584 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Tasarım sürecinin yüzde 90'ı tamamlanmış durumda ve prototip üretimine yönelik çalışmalar hızla ilerliyor.

4 bin personelle geliştirilecek

Türkiye Raylı Sistemler AŞ (TÜRASAŞ), milli elektrikli hızlı trenin üretimini gerçekleştiren önemli kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, 3 bölge müdürlüğünde yaklaşık 4 bin personel ile modern yerli teknolojilerin geliştirilip üretildiği 370 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu altyapısını güçlendirmek ve modernize etmek için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, milli tren setlerinin sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de kullanılmasının hedeflendiğini belirtti. Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip olan bu tren setleri, bölgesel ve şehirlerarası hatlarda kullanılmak üzere çeşitli araç konfigürasyonları ile üretilecek.