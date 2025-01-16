Son dönemde artan konut fiyatları nedeniyle yatırımcıların gözdesi haline gelen arsalar, Milli Emlak'ın sunduğu ödeme planlarıyla daha erişilebilir hale geliyor. Erzincan'da 661 metrekarelik bir arsa, uygun fiyatlarla satışa sunulurken, alıcılar bu fırsattan yararlanmak için 120 aya varan vade seçenekleriyle ödeme yapma şansı bulacak.

Erzincan'da arsa ihalesi

Milli Emlak, Erzincan / Otlukbeli merkezli, 661,12 m² yüzölçümüne sahip arsayı, ₺153.000,00 bedelle ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. İhale, 29 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve başvurular için son tarih yaklaşıyor. İhale saati ise 14:30 olarak belirlenmiş. İhaleye katılacaklar, belirtilen bedeli peşin ödeyebilecekleri gibi, 24, 84 ya da 120 ay taksit ile ödeme planını seçebilecekler.

Uzun vadeli taksit imkanı

Milli Emlak tarafından sunulan arsalar, yatırımcılar için oldukça avantajlı ödeme seçenekleriyle geliyor. Peşin ödeme yapanlar, arsa bedelini hemen ödeyerek tapularını alabilecekleri gibi, taksitli ödeme seçeneğiyle de bütçelerini zorlamadan yatırım yapabiliyorlar. 120 ay vade ile yapılan ödeme seçenekleri, özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Milli Emlak, zaman zaman yeni ilanlar ve fırsatlar ekliyor. Arsa, konut ve kiralık ilanları sıkça güncelleniyor. Yatırımcıların bu fırsatları kaçırmamak için milliemlak.gov.tr internet sitesini sıkça takip etmeleri öneriliyor.