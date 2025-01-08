İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'da forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal için kötü haber geldi. Relovo'nun haberine göre, Enes Ünal antrenman sırasında yaşadığı talihsiz bir sakatlıkla yine çapraz bağ yaralanması geçirdi ve sezonu kapattı.

Aynı sakatlığı 2023 Mayıs'ta da yaşamıştı

Ünal, bu sakatlığı ikinci kez yaşıyor. İlk yaralanmasını 2023 Mayıs ayında, o zamanlar La Liga'da Getafe forması giyerken yaşamıştı. Real Betis ile yapılan maçın sadece 6. dakikasında ağır bir şekilde yaralanmış ve oyun dışı kalmıştı. O zamanlar da MR sonuçları çapraz bağ kopması olarak açıklanmıştı.

Bu sezon Bournemouth ile lig ve kupa maçları da dahil olmak üzere 17 resmi maça çıkan Enes Ünal, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ancak bu sakatlık, onun bu sezonki katkısını erken sonlandırdı.

Bournemouth için kötü haber

Bournemouth, Enes'in sağlık durumuyla ilgili olarak taraftarlara ve kamuoyuna bilgilendirme yapmaya devam edecek. Bu sakatlık, Bournemouth'un ligdeki konumunu ve gol yollarındaki seçeneklerini sınırlayabilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.