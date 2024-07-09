İspanyol basınından Defensa Central'in bildirdiğine göre, EURO 2024'te dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Arda Güler'e son olarak Milan'dan kiralama teklifi geldi. İtalyan temsilcisi, daha önce Brahim Diaz için uyguladığı formülü Arda için de satın alma opsiyonlu kiralık teklifi şeklinde sundu. Ancak Real Madrid yönetimi, Arda Güler gibi önemli bir oyuncunun ayrılmasını düşünmediklerini belirterek teklifi reddetti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sakatlığını atlatarak form şansı bulan 19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid formasıyla 12 maçta görev aldı ve bu maçlarda 6 gol kaydetti. Ayrıca A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de yer alan Arda, 5 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.