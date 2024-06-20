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Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, şampiyonada ilk gün 70 (-2), ikinci gün 75 (+3) oynayarak, toplamda 145 (+1) gross skorla birincilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Golf Resort Black Bridge’de düzenlenen turnuvada, Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, İspanya, Fransa, Slovakya, Slovenya, İsveç, Litvanya, Hollanda, İtalya, İsviçre ve Almanya’dan 75 oyuncu sahaya çıktı.

ANKARA (AA) - Milli golfçü Mehmet Kazan , Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Çekya'da organize ettiği Çek Engelli Golf Master Turnuvası'nda birinci oldu.

Elifnur Kılınç, 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

Elifnur Kılınç, 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

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