Türkiye'yi gururla temsil eden Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan dolu bir mücadele sergiledi. Tayland'dan Janjaem Suwannapheng ile karşı karşıya gelen Busenaz, çeyrek finalde başarılı bir performans sergiledi ancak yarı finalde elendi.

İlk raundda geriye düştü

Mücadelenin ilk raundunu 5-0 geride tamamlayan Busenaz, zorlu bir başlangıç yaptı. Ancak bu durum onu yıldırmadı ve ikinci raundda güçlü bir geri dönüş yaptı.

İkinci raundda üstün geldi

İkinci raundda 4-1 üstünlük sağlayan Busenaz, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bu performansı ile maçı dengelemeyi başaran sporcumuz, son raunda büyük bir motivasyonla girdi.

Son raundu da 4-1 kazanan Busenaz Sürmeneli, ne yazık ki genel toplamda rakibine karşı yeterli puanı elde edemedi ve yarı finalde elenerek Olimpiyatlara veda etti.