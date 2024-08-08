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Bu kategoride altın madalyayı Endonezyalı Rizki Juniansyah, gümüş madalyayı Taylandlı Weeraphon Wichuma, bronz madalyayı da Bulgar Bozhidar Dimitrov Andreev kazandı.

Koparmada 150 ve silkmede 191 kilo kaldıran Muhammed Furkan Özbek, toplamda 341 kiloya ulaştı. Bu sonuçla ilk üç içinde yer alamayan milli sporcu, oyunları 4. sırada bitirdi.

South Paris Arena 6'da yapılan yarışlarda milli sporcu, erkekler 73. kiloda mücadele verdi.

Göz-Göz’de forvet için geri sayım

Göz-Göz’de forvet için geri sayım

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