ANKARA (AA) - Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 64 kiloda milli halterci Yezda Akar silkmede 107 kilo ve toplamda 191 kilo ile 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Yezda Akar, koparmada ise 84 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Aynı kiloda podyuma çıkan Tuğba Nur Koz ise silkmede 104 kiloluk derecesi ile bronz madalya elde etti.

15 Yaş altı erkek sporculardan 81 kiloda yarışan Yiğithan Eroğlu ise koparmada 115 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken, silkmede 132 kilo, toplamda ise 247 kilo ile müsabakayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonada madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.