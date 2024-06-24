Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Selanik şehrinde düzenlenen ve 9 gün süren Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli haltercilerimiz büyük bir başarıya imza attı.

Madalya Yağmuru: 61 Madalya ile Dönüş

15 yaş altı kategorisinde 10 erkek, 10 kadın ve yıldızlar kategorisinde yine 10 erkek, 10 kadın sporcuyla temsil edilen Türkiye, toplamda 61 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Milli haltercilerimiz organizasyonu 14 altın, 23 gümüş ve 24 bronz madalya ile tamamladı.

Takım Başarısı

Müsabakalar sonucunda 15 yaş altı kadın milli halterciler takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca yıldız kadın ve erkek halter milli takımları Avrupa ikincilik kupasını kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Selanik'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarının önemine vurgu yaparak, "Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Türk halterinin geleceği olan sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Organizasyonda madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Umuyorum ilerleyen yıllarda bu başarımızın üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.