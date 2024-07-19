2020 Tokyo Olimpiyatlarından sonra Paris'te de Halter branşında ülkemizi Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek temsil edecek. 2 kez Büyükler Avrupa şampiyonu, Büyükler Dünya üçüncülüğü, Gençler Avrupa Şampiyonlukları bulunan Muhammed Furkan Özbek'in tek hayali Olimpiyat Madalyası.

Isparta'da kamp çalışmalarını sürdüren genç sporcu, "Paris olimpiyatları hazırlıklarımı özetlemek gerekirse daha önce hiç olmadığım bir formdayım ve kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Antrenmanlarımı, Antrenörlerim Gökhan Kuşcuoğlu ve Mehmet Doğan'ın planladığı şekilde disiplin içerisinde yapıyorum. Antrenmanlardaki derecelerim şu ana kadar ulaştığım en iyi dereceler. Her şey çok iyi olacak" dedi.

"Türk halkını gururlandırmak istiyorum"

Halter branşında tek sporcu olmanın sorumluluğunu fazlasıyla hissettiğini dile getiren Milli Sporcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizden halter adına tek temsilci olmanın gururunu yaşıyorum. Olimpiyat hazırlıklarında bana güvenen, her türlü imkânı sağlayan Başta Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın ,Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın, Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'ın ve Federasyon Başkanımızın verdikleri desteği ve güveni görmek beni cesaretlendiriyor. Ülkemizi temsil etmek ve beni destekleyen haltere gönül vermiş sporcu kardeşlerimi, antrenörleri mi, camiamızı gururlandırmak için gün sayıyorum. 2020 Tokyo olimpiyatlarında edindiğim tecrübe mi bu olimpiyatlarda kullanarak Olimpiyat Madalyası kazanmak, Türk halkını gururlandırmak istiyorum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları benim için direkt bir hedefti. Asıl olan oradaki mücadele ve azim olacak. Yaptığım sporu elbette ki seviyorum. Bu işe gönül vermeden bu kadar acıya ve sakatlığa katlanamazdım ancak halterci olmasaydım güreşçi olmak isterdim."