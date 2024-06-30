Milli İstihbarat Akademisi'nin İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde açılan lisansüstü programlar, geleceğin güvenlik profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda adaylar, "İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" için başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru için şartlar

Başvuracak adaylardan istenen temel şartlar arasında, en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programından mezun olma veya mezuniyet aşamasında olma, en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almış olma koşulları yer alıyor. Adayların İngilizce dil yeterliliğini göstermeleri için ise en az 80 puan veya uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınavlarından eşdeğer bir puan almaları gerekiyor. Başvuru sürecinde adayların ayrıca bir niyet mektubu sunmaları da isteniyor.

Milli İstihbarat Akademisi

Başvuruları geçerli olan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat süreçlerine davet edilecekler. Adaylar arasında yapılan ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip olan ilk 15 öğrenci, programın asil öğrencileri olarak belirlenecek ve kayıt hakları elde edecekler. Bu süreçte başvuru yapan adaylar, ulusal ve uluslararası güvenlik alanında kariyer yapma fırsatını yakalayacakları Milli İstihbarat Akademisi'nde kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.