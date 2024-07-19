AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Edirne'de 22-23 Haziran'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ikinci ve üçüncü olan Aksaraylı milli kuraşçılar, yeni şampiyonluklar için yoğun şekilde çalışıyor.

Küçük yaşta judoyla başlayan, spor hayatlarına kuraşı da ekleyen milli sporculardan Esma Nur Eroğlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ikinci Nisa Karapınar ise üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcular Eroğlu ve Karapınar, kasım ayında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsü hedefiyle Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.





- Eroğlu: "Hedeflerimi yavaş yavaş büyütüyorum"

Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Esma Nur Eroğlu, AA muhabirine, 8 yaşından itibaren düzenli judoyla ilgilendiğini söyledi.

Judoda önemli dereceler elde ettiğini, antrenörü Muzaffer Uluçam'ın yönlendirmesiyle 2 yıl önce kuraşa yöneldiğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Çankırı'da mayıs ayında gerçekleştirilen Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Hem judo hem de kuraşta ilerlemek istiyorum. Hedefim, kasım ayında düzenlenecek Dünya Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Bunun için yoğun ve tempolu çalışıyorum. Hedeflerimi yavaş yavaş büyütüyorum. Büyük hedefim, olimpiyatlara katılıp orada altın madalya kazanmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Milli formayı giymek beni çok mutlu etti. Üstümüzdeki sorumluluğun bilincindeydik. Bu motivasyonla müsabakalara çıktık."





- Karapınar: "Emeklerimin karşılığını almaya başladım"

Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Nisa Karapınar, 10 yıldır judoyla ilgilendiğini aktardı.

Antrenörünün yönlendirmesiyle kuraşla da ilgilenmeye başladığını aktaran Karapınar, "Gençler ve büyüklerde Türkiye üçüncüsü oldum. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarımız devam ediyor. Emeklerimin karşılığını almaya başladım. Bu durum beni daha çok motive etti. Milli takım kampı çok güzeldi. İki gün antrenman yaptık, ardından müsabakalara çıktık. Zorlu maçların ardından Avrupa üçüncüsü oldum." diye konuştu.

Karapınar, kürsüye çıkmanın kendisini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Orada birçok arkadaşım birinci oldu ve İstiklal Marşı'mız okundu. Bu gurur bizleri daha da motive etti. Şampiyonanın ardından ara vermeden çalışmalarımıza başladık. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yaparak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



