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🛶Paris 2024 Oyunları'nda milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte D finalinde 7:46.95'lik derecesiyle 4'üncü oldu. 🇹🇷Milli sporcumuz olimpiyat oyunlarını 22. sırada tamamladı. pic.twitter.com/Dqag4hvY4G

Elis Özbay, Olimpiyat oyunlarına katılan ilk kadın kürekçi olarak tarihe ismini yazdırdı.

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