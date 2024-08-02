Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çifte D finalinde 7:46.95'lik derecesiyle 4. sırayı alırken olimpiyat oyunlarını 22. sırada tamamladı.

Elis Özbay, Olimpiyat oyunlarına katılan ilk kadın kürekçi olarak tarihe ismini yazdırdı.

Milli boksör Hatice Akbaş çeyrek finale hazırlanıyor Milli boksör Hatice Akbaş çeyrek finale hazırlanıyor

Editör: Engin Keskin