Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çifte D finalinde 7:46.95'lik derecesiyle 4. sırayı alırken olimpiyat oyunlarını 22. sırada tamamladı.
Elis Özbay, Olimpiyat oyunlarına katılan ilk kadın kürekçi olarak tarihe ismini yazdırdı.
🛶Paris 2024 Oyunları'nda milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte D finalinde 7:46.95'lik derecesiyle 4'üncü oldu.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 2, 2024
🇹🇷Milli sporcumuz olimpiyat oyunlarını 22. sırada tamamladı. pic.twitter.com/Dqag4hvY4G
Editör: Engin Keskin