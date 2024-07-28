Milli Kuvvetler Caddesi’nde Muhteşem Yaz Konserleri Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonlarında Milli Kuvvetler Caddesi'ni 11.00-23.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatarak, vatandaşların rahatça ve güvenle alışveriş yapmalarını sağlıyor. Bu uygulamanın yanı sıra, caddenin girişine kurulan sahne ile sanatı sokağa taşıyan belediye, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının yetenekli sanatçıları Ezgi Abacı, Metin Durgutlu, Cihangir İncemen ve Umut Ayral’ın performanslarıyla vatandaşlara unutulmaz bir konser deneyimi sundu.

Vatandaşlardan tam not

Balıkesir’in en işlek caddelerinden biri olan Milli Kuvvetler Caddesi’nde gerçekleştirilen konserler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Birbirinden güzel şarkılara eşlik eden vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel bir yaz akşamı geçirdi. Konserlerden çok memnun olduklarını belirten Balıkesirliler, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade ederek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini ilettiler.

Her hafta tekrarlanması talebi

Konserlerin ardından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, her hafta benzer etkinliklerin tekrarlanması talebinde bulundular. Bu tür etkinliklerin Balıkesir’e canlılık kattığını ve toplumsal birlikteliği pekiştirdiğini vurguladılar.

Başkan Ahmet Akın’dan teşekkür

Vatandaşların ilgisinden dolayı memnuniyetini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, konserlerin devam edeceğini ve Balıkesirlilere keyifli etkinlikler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Akın, “Balıkesir’in kültürel ve sanatsal hayatını zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.