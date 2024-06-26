Buca Belediyesi, A Millî Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesini Hasanağa Bahçesi’nde dev ekrana taşıyor. Başkan Görkem Duman, tüm İzmirlileri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele eden A Millî Takım, gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu heyecanı tüm İzmirlilerle paylaşmak için Hasanağa Bahçesi’ne dev ekran kuracaklarını duyurdu.

"Sandalyeni al gel"

Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de gerçekleşecek. Başkan Duman, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, "Bizim çocukları omuz omuza izliyoruz. Şimdi Çekya düşünsün. Sandalyeni al gel, A Millî Futbol Takımımızı hep birlikte izleyelim" ifadelerini kullandı. Bu davet, futbolseverleri bir araya getirerek coşkulu bir atmosferde millî takıma destek olma fırsatı sunuyor.

Futbol coşkusu Hasanağa Bahçesi’nde

Hasanağa Bahçesi’nde kurulacak dev ekranda, futbolseverler maçın heyecanını birlikte yaşayacak. Buca Belediyesi’nin bu organizasyonu, vatandaşların bir araya gelerek millî takıma destek olmalarını sağlayacak. Başkan Duman, bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ve sporun birleştirici gücünü vurguladı.

Tüm İzmirlilere davet

Başkan Duman, tüm İzmirlileri bu coşkulu etkinliğe katılmaya davet ederek, "Millî takımımızın başarısını birlikte kutlayalım, bu heyecana ortak olalım" dedi. Buca Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik, futbolseverlerin millî takımımıza destek vermesi için mükemmel bir fırsat sunuyor.