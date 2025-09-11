Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

Milli takım, son olarak sahasında İspanya karşısında puansız ayrılmıştı. Bulgaristan deplasmanında moral bulmak ve grupta avantaj sağlamak hedefleniyor.

Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayının şifresiz olması sayesinde futbolseverler mücadeleyi televizyondan kolayca takip edebilecek. Resmi yayıncı açıklaması kısa süre içinde duyurulacak.

Türkiye, Bulgaristan’a karşı 11 Ekim 2025 Cuma günü sahaya çıkacak. Karşılaşma Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir mücadele için Bulgaristan deplasmanına çıkacak. Türkiye, Sofya’da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

