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eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Portekiz ile yarın saat 19.00'da oynayacağı karşılaşmanın heyecanını, coşku içinde, Anıtpark'ta, dev ekranda, hep birlikte yaşayalım” dedi.

Tüm hemşehrilerini Anıtpark’ta milli coşkuyu birlikte yaşamaya davet HAYDİ GÖLCÜK, MİLLİ HEYECANI HEP BİRLİKTE ANITPARK'TA YAŞAMAYA

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm hemşehrilerini yarın Anıtpark’ta dev ekranda milli heyecanı birlikte yaşamaya davet etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını Anıtpark’a taşıyacak. Gölcük Belediyesi; Türkiye A Milli Futbol Takımının yarın saat 19.00’da Portekiz ile oynayacağı maçı, Anıtpark’ta dev ekranda yayınlayacak.

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