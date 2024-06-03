Milli Motosikletçilerden Büyük Başarı

Milli motosikletçilerimiz, Yunanistan'da gerçekleştirilen Avrupa Ralli Kupası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

Avrupa Ralli Kupası'nda Türk Sporcuların Büyük Başarısı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun açıklamasına göre, Itea'da gerçekleştirilen Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında Ejder Erişti, M1 sınıfında birincilik elde etti. Ayrıca, Hellas Rallisi'nin genel klasmanında ikinci sırada yer aldı. M5 sınıfında yarışan Tolga Alkan ve M6 sınıfında yarışan Süleyman Aydın ise üçüncü sırada tamamlayarak önemli başarılar kazandılar.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda Başarılar Devam Ediyor

Serez Pisti'nde düzenlenen BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışlarında Türk sporcular üstün performans gösterdi. SSP300 sınıfında mücadele eden Mert Konuk, ilk yarışı birinci, ikinci yarışı ise ikinci sırada tamamladı. F600 sınıfında Kerem Uçar, her iki yarışı da birincilikle bitirirken, aynı sınıfta yarışan Cafer Çömlek ilk yarışı üçüncü, Hüseyin Karakaya ise ikinci yarışı ikinci sırada tamamladı.

CF Moto ve F1000 Sınıflarında Üstün Performans

CF Moto sınıfında Fatih Demircan, her iki yarışta da birinciliği elde ederek rakiplerine fırsat vermedi. F1000 sınıfında Harun Akgün, iki yarışı da ikincilikle tamamlarken, Fatih Özgür ikinci yarışta üçüncü sırayı alarak ödül kürsüsüne çıktı.