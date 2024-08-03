Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay okçuluk kategorisinde çeyrek finale yükselmesine rağmen elenen 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, karşılaşmanın ardından duygu dolu açıklamalarda bulundu. Genç sporcu, büyük bir hayalinin olduğunu belirterek, "Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak," dedi.

Çeyrek finalde duygusal anlar

Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda, dünya 3 numarası Japon sporcu Satsuki Nado'yu 4-0 geriden gelip 6-4 mağlup eden Gökkır, çeyrek finale yükseldi. Ancak, bu turda Güney Koreli Hunyoung Jeon'a 6-2 mağlup oldu ve maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Taraftarların desteğiyle duygusal anlar yaşayan Gökkır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı okutmak"

Çeyrek finaldeki mağlubiyeti nedeniyle konuşmakta zorlanan Gökkır, finale yükselememenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Gelecek olimpiyatlara kadar tüm yarışmalarda şampiyonluk hedefleyeceğini söyleyen genç sporcu, "Bütün yarışmalarda en iyisini yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki olimpiyatlara 4 yıl var. Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak," dedi. Gökkır, kendisine gelen mesajlardan çok duygulandığını ve herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Röportajın ardından gözyaşlarını tutamayan Gökkır'a, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin "Ağlama, sen tarihe geçtin," diyerek teselli etti.