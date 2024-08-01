Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk turda dünya 7 numarası ABD'li Brady Ellison'a karşı 6-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda, Yıldırmış setlerde 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28 skorlarıyla Ellison'a yenildi. Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer ile birlikte klasik yay erkek milli takımında da yarışmış ve bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ilk madalyasını getirmişti​.

Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız sosyal medya hesabından paylaştı:

🇹🇷Abdullah Yıldırmış veda etti



🏹 Okçuluk erkekler bireysel son 64 turunda dünya 7 numarası rakibi Brady Ellison'a yenilen genç sporcumuz, elendi.



Teşekkürler Abdullah 🙏 pic.twitter.com/Zb8ce25ltK — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024