Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk turda dünya 7 numarası ABD'li Brady Ellison'a karşı 6-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda, Yıldırmış setlerde 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28 skorlarıyla Ellison'a yenildi. Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer ile birlikte klasik yay erkek milli takımında da yarışmış ve bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ilk madalyasını getirmişti​.

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Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız sosyal medya hesabından paylaştı:

Editör: Engin Keskin