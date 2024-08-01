Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk turda dünya 7 numarası ABD'li Brady Ellison'a karşı 6-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda, Yıldırmış setlerde 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28 skorlarıyla Ellison'a yenildi. Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer ile birlikte klasik yay erkek milli takımında da yarışmış ve bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ilk madalyasını getirmişti.
Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız sosyal medya hesabından paylaştı:
🇹🇷Abdullah Yıldırmış veda etti— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024
🏹 Okçuluk erkekler bireysel son 64 turunda dünya 7 numarası rakibi Brady Ellison'a yenilen genç sporcumuz, elendi.
Teşekkürler Abdullah 🙏 pic.twitter.com/Zb8ce25ltK