17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Genç sporcu, ilk tur müsabakasında rakibini mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

İlk turda üstün performans

Almanya'da gerçekleştirilen eleme müsabakalarında 3. sırada yer alarak dikkat çeken Elif Berra Gökkır, Paris 2024'teki ilk tur müsabakasında başarılı bir performans sergiledi. İlk atışında 10 puan alarak etkili bir başlangıç yapan Gökkır, ikinci atışında 9 puan ve üçüncü atışında tekrar 10 puan elde etti. Bu sonuçlarla ilk turda 2-0 öne geçen milli okçu, kendine olan güvenini ortaya koydu.

Gökkır, ikinci atışında da istikrarlı bir performans sergileyerek sırasıyla 9, 9 ve 9 puan aldı. Toplamda 27 puan elde eden genç okçu, bu turda da rakibine üstünlük sağladı.

Üçüncü atışında aynı şekilde sırasıyla 9 puanlık atışlar yapan Gökkır, bu turu da başarıyla tamamlayarak ilk tur müsabakasını kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Elif Berra Gökkır’ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki bu başarılı başlangıcı, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Genç sporcunun bu performansı, ilerleyen turlarda da iddiasını sürdüreceğinin sinyallerini veriyor.