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🇹🇷Milli para yüzücümüz Meryem Nur Tunuğ, kendi serisini 6. sırada tamamladı. pic.twitter.com/ZcrSN7psnb

Beşiktaş tur için sahada | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş tur için sahada | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Sümeyye genel sıralamada 20 sporcu arasında 3.17.25'lik derecesiyle 12'nci, Meryem Nur ise 3.37.91'lik zamanıyla 17'nci olarak bu kategoride finale kalamadılar.

Paris La Defense Arena'daki yüzme müsabakalarında iki milli sporcu, 200 metre serbest S5 sınıfında havuza girdi.

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