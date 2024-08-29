Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzme kadınlar S5 200m serbest kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Sümeyye Boyacı 3:17.25'lik derecesiyle serisini 5'inci, Meryem Nur Tunuğ ise 3:37.91'lik derecesiyle serisini 6'ncı sırada tamamladı.
🇹🇷Milli para yüzücümüz Sümeyye Boyacı, serisini 5. sırada tamamladı. pic.twitter.com/EpcHJXCvll— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 29, 2024
Paris La Defense Arena'daki yüzme müsabakalarında iki milli sporcu, 200 metre serbest S5 sınıfında havuza girdi.
Sümeyye genel sıralamada 20 sporcu arasında 3.17.25'lik derecesiyle 12'nci, Meryem Nur ise 3.37.91'lik zamanıyla 17'nci olarak bu kategoride finale kalamadılar.
🇹🇷Milli para yüzücümüz Meryem Nur Tunuğ, kendi serisini 6. sırada tamamladı. pic.twitter.com/ZcrSN7psnb— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 29, 2024