AK Parti tarafından hazırlanan “Milli Parklar ve Kültür Alanlarını Düzenleyen Kanun Teklifi” ile belirlenen bazı milli park alanlarına otel ve konaklama tesisleri kurulmasına imkan tanınacak.

Bakanlık izni şart

Kanun teklifi ile milli park ve tabiat alanlarında turizm amaçlı yapılaşmanın önü açılırken, tüm projelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayı zorunlu olacak. Bakan Murat Kurum’un yönetimindeki bakanlığın uygun görüşü alınmadan milli park sınırları içinde herhangi bir otel, konaklama veya altyapı yatırımı gerçekleştirilemeyecek.

Kanun tasarısı, milli park sınırları içinde petrol ve doğalgaz iletim hattı, trafo ve su altyapısı gibi tesislerin kurulmasını da kapsıyor. Bu tür yatırımlar yalnızca ilgili bakanlığın izni ve bedeli karşılığında yapılabilecek.

49 yıldan 99 yıla kadar işletme süresi

Bakanlık izniyle milli park alanlarına kurulacak turizm işletmelerinin faaliyet süresi başlangıçta 49 yıl olarak belirlenecek. Ancak, işletmeler başarılı bulunursa bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek.

Ayrıca teklif kapsamında Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan yerlerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Cumhurbaşkanına, bu işletmelere tahsis edilen sermaye miktarını beş katına kadar artırma yetkisi verilecek.

Planlama olmadan yapılaşma yasak

Kanun teklifinde, milli park ve tabiat parklarında kesinleşmiş gelişme planları olmadan turizm amaçlı yapılaşma yapılamayacağı da açıkça belirtiliyor.

Uzmanlar, teklifin yasalaşması durumunda Türkiye’nin turizm altyapısında önemli bir dönüşüm yaşanacağını ve milli parkların ekonomik olarak değerlendirilmesinin önünün açılacağını belirtiyor. Ancak çevreciler, doğal alanların korunması açısından teklifin tartışmalı olacağını ifade ediyor.