AK Parti, milli park alanlarında çevreyi kirletenlere hapis ve para cezası öngören kanun teklifini Meclis’e sundu. İzin verilen alanlara turistik tesis yapılabilecek.

Milli park alanlarını kirletene hapis!

AK Parti, milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili iki yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklif, milli park alanlarında çevreyi kirleten, bitki örtüsüne zarar veren veya izinsiz yapı inşa edenlere hapis ve para cezası öngörüyor.

Teklife göre, tabii ve ekolojik dengeyi bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Ayrıca giriş ücreti ödemeden parka girenlere, ücretin 14 katı kadar ceza verilecek.

Kanun teklifi, milli park alanlarında turistik bina ve tesis kurulmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görüşü ile izin verilebileceğini öngörüyor. Bu izinler üzerine tesisler 49 yıllığına tahsis edilebilecek. Bakanlık izni olmayan alanlara yapı inşa edilmesi yasak olacak.

Milli park alanlarında zaruret halinde su, haberleşme, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı ile petrol ve doğal gaz iletim hattı kurulabilecek.

Avlanma ve ceza düzenlemeleri

Avcılık belgesi olmadan avlananlara 10 bin TL ara ceza.

Yasak bölgede avlananlara 10 bin TL, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı alanlarda ve yaban hayatı koruma sahalarında avlananlara ise 15 bin TL ceza uygulanacak.

Turizm ve vakıflarla ilgili diğer kanun teklifiyle, deniz turizmi araçlarında kalanların kimlik bilgilerinin ve giriş-çıkış tarihinin kayıt altına alınması zorunlu hale getiriliyor.