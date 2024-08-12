Aydın'ın Kuşadası ilçesinde milli park sınırlarında yasak olan defne yaprağını toplayan üç kişiye toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası uygulandı.

Üç şahıt tespit edildi

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi Başçeşme mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, Milli Park sınırları içinde yasa dışı defne yaprağı topladığı belirlenen üç şahıs tespit edildi. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu H.A.K., O.K. ve A.C. isimli şahıslara, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi gereği ceza kesildi.

Her bir kişiye 387 bin 141 TL para cezası

Şahıslara, defne yaprağı toplamanın yasak olduğu milli park sınırları içinde gerçekleştirdikleri bu eylem nedeniyle her birine 387 bin 141 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası uygulandı.