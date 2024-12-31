2024’ü geride bırakmaya sayılı saatler kala, milyonlarca vatandaş yeni yılın ilk büyük ikramiyesini kazanma umuduyla Milli Piyango yılbaşı çekilişini takip etmeye başladı. 31 Aralık’ta gerçekleşecek çekilişin sonuçlarında büyük ikramiye ve amortiler için heyecan dorukta. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylar…

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta?

31 Aralık 2024, Salı günü gerçekleşecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi iki farklı oturumla gerçekleşecek. bin 200 TL ve 60 milyon arasında değişen ikramiyelerin sahiplerini bulacağı ilk çekiliş 18.30'da gerçekleşecek. İkinci çekiliş ise 23.30'da başlayacak ve büyük ikramiye ile birlikte amorti sonuçları netleşecek. İkinci çekilişin sonucunda 60 milyon TL, 1 buçuk milyon TL ve 1 milyon TL gibi büyük ödüller şanslı numaraların sahiplerine gidecek.

Bu yıl tam bilet 600 TL, yarım bilet 300 TL, çeyrek bilet ise 150 TL'den satışa sunuldu. Toplamda dağıtılacak olan ikramiye ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL, bunun 600 milyon TL'si ise garantili ikramiye olarak dağıtılacak.

Ayrıca; 60 milyon TL, 6 milyon TL, 1.5 milyon TL, 1 milyon TL, 100 bin TL, 50 bin TL, 25 bin TL, 10 bin TL, 6 bin TL, 4 bin TL, bin 800 TL, bin 200 TL, 600 TL ve 600 bin TL gibi büyük ve küçük ikramiyeler dağıtılacak.

Milli Piyango çekilişi hangi kanaldan yayınlanacak?

Yeni yılın en büyük çekilişlerinden biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi, canlı olarak Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Çekiliş tamamlandıktan sonra ayrıca Milli Piyango’nun resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.